Transports publics – Deux métros pour fluidifier la mobilité dans le canton L’État demande 320 millions pour transformer le M2 et construire le M3, dont 110 millions pour le nouveau tunnel gare–Flon Claude Beda

La conseillère d’État Nuria Gorrite (à dr.) aux côtés de Florence Germond, municipale, ont présenté leurs projets respectifs jeudi à Lausanne. Laurent Gilliéron/keystone-sda.ch

«Ce n’est pas un réseau de métro pour les Lausannois uniquement, mais pour tous les Vaudois», lance la conseillère d’État Nuria Gorrite. La transformation du métro M2 et la construction du M3 à Lausanne entrent dans le dur. Après deux premiers crédits de 19 millions (études) et de 153 millions libérés par le Grand Conseil en 2015 et 2019, le Conseil d’État demande l’octroi de 320 millions, dont 110 millions pour construire le nouveau tunnel à double voie entre la gare et le Flon dès 2024, effectuer des travaux préparatoires et ménager des espaces pour entreposer des rames pendant le chantier.