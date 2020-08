Infrastructures sportives – Deux millions pour le terrain de foot de Pully La Ville va rénover la surface en gazon synthétique du centre sportif de Rochettaz. Il a été question d’écologie dans les débats. Marie Nicollier

Le terrain de foot de Rochettaz a Pully. VANESSA CARDOSO/24HEURES

«L’Association suisse de football nous accorde jusqu’au mois de juin 2021 pour mettre ce terrain aux normes, a insisté la commission chargée d’étudier le projet. Sans quoi, il sera purement et simplement fermé.» Les élus ont entendu le message et voté un crédit de 2,1 millions de francs pour la rénovation et la mise en conformité du terrain de foot synthétique de Rochettaz.