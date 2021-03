Région d’Avenches et de Montreux – Deux mineurs ont été interpellés suite à de nombreux graffitis Plusieurs tags avaient été signalés depuis juillet 2020 dans des communes de la région d’Avenches ainsi qu’à Montreux et dans le canton de Fribourg. L’enquête policière a permis d’identifier deux mineurs, qui ont reconnu les faits.

Les deux auteurs ont été dénoncés au Tribunal des mineurs, a indiqué vendredi la police cantonale vaudoise. (Photo d’illustration) Keystone/Laurent Gillieron

Des constructions ferroviaires, des ponts autoroutiers, des places de skateboard, des propriétés privées et des bâtiments publics avaient été tagués entre juillet et la fin de l’année 2020 dans les communes vaudoises d’Avenches, Montmagny, Faoug et Montreux ainsi que dans le canton de Fribourg.

Les lésés ont déposé dix-huit plaintes entre le mois d’août 2020 et le mois de janvier 2021, a indiqué vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Un des auteurs des graffitis a pu être identifié le 25 août 2020 alors qu’il sprayait un édifice public de la commune de Montmagny. Il s’agit d’un Suisse âgé de 17 ans au moment des faits et habitant la région.

Interpellé à son domicile quelques semaines plus tard par les gendarmes du poste de Payerne, il a reconnu avoir commis une partie des déprédations constatées dans la région et à Montreux. Une perquisition à son domicile a permis de saisir des marqueurs indélébiles ainsi que des petites quantités de cannabis, est-il précisé dans le communiqué.

Second suspect

L’enquête a orienté les gendarmes vers un second suspect, un Suisse habitant la région et âgé de 16 ans au moment des faits. Convoqué par les gendarmes, il a également reconnu avoir commis une autre partie des tags.

Les deux auteurs ont été dénoncés au Tribunal des mineurs.

Comm/ami