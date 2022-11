Qatar 2022 – Deux monuments en péril sur les pelouses du Qatar Séisme(s) en vue: l’Argentine et l’Allemagne, humiliées d’entrée de jeu, pourraient prendre la porte du Mondial dès ce week-end. Simon Meier, Doha

Mario Götze avait offert le titre mondial à la Mannschaft en 2014, face à l’Albiceleste de Lionel Messi. Huit ans plus tard, les deux hommes sont sous le choc. DR

Les temps changent et la planète football évolue – ça, on savait. Mais quand même… La perspective, désormais réaliste, de voir l’Argentine et l’Allemagne se faire éliminer conjointement d’une Coupe du monde avant même le troisième match de poule relève du tremblement de terre. De l’incongruité la plus totale. En admettant que quelqu’un ait pu avoir l’inconscience nécessaire – ou un humour suffisamment décalé – pour miser quelques biffetons là-dessus, et si le double cataclysme devait survenir d’ici à dimanche soir, cette personne deviendrait riche.