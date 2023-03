Égypte – Deux morts et seize blessés dans un accident ferroviaire Un train a déraillé, mardi, lors de son entrée en gare de la ville de Qalioub, au nord du Caire. Il y a deux morts et seize blessés.

Un accident de train a fait deux morts et seize blessés, mardi, dans la ville de Qalioub, au nord du Caire, a indiqué le Ministère égyptien de la santé.

Dans un premier temps, le ministère a fait état, dans un communiqué, d’«un décès et de seize blessés», dont six ont déjà été soignés. Il a parlé peu après de «deux morts dans l’accident de train de Qalioub», précisant que les blessés étaient dans un «état stable».

Pour sa part, l’Autorité nationale des chemins de fer égyptiens a indiqué que, lors de l’entrée du train en gare de Qalioub, «le conducteur a franchi le sémaphore fermé et le train a poursuivi sa marche au-delà de la ligne d’arrivée, percutant le heurtoir en bout de voie».

Plus de 370 morts en 2002

«Cela a entraîné le déraillement de la locomotive du train et du premier wagon», a ajouté la même source dans un communiqué. Le procureur général Hamada Saoui a décidé, selon un communiqué officiel, de «la constitution d’une équipe pour enquêter sur l’accident».

L’Égypte, pays de 100 millions d’habitants, a été le théâtre de plusieurs collisions et déraillements meurtriers qui ont ravivé la colère de la population face à la négligence des autorités et l’archaïsme du réseau ferroviaire national. Fréquentes, ces catastrophes sont généralement attribuées à des problèmes d’infrastructures et de maintenance.

En avril 2021, le ministre des Transports avait licencié le président de l’Autorité des chemins de fer après deux accidents de train en moins d’un mois, qui avaient fait plus de 40 morts. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière de l’histoire du pays s’était produite en 2002, avec l’incendie d’un train qui avait fait plus de 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire.

