Développement à Échichens – Deux nouveaux bâtiments très précieux pour la Cité Radieuse La modernisation des infrastructures suit son cours sur le site de la fondation pour personnes en situation de handicap avec la mise en place de deux unités d’hébergement.

Lucas Philippoz

Le président de la Cité Radieuse Raoul Cruchon, entouré de personnalités comme le Prix Nobel Jacques Dubochet et la conseillère d’État Rebecca Ruiz, a pris possession des unités d’hébergement avec Florence Caccia, la résidente qui a coupé le ruban. JDM/LUCAS PHILIPPOZ

La Cité Radieuse poursuit sa mue initiée il y a deux ans et demi – et qui devrait s’étendre jusqu’en 2025. Le vaste complexe échichanais consacré à l’accueil d’adultes en situation de handicap physique et troubles associés vient en effet de mettre en service deux nouvelles unités d’hébergement spécialisées en polyhandicap, ainsi qu’un restaurant entièrement rénové.