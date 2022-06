Épidémie – Deux nouveaux cas de variole du singe signalés en Suisse Huit cas de variole du singe ont été enregistrés en Suisse depuis le 21 mai. L’OFSP estime qu’il n’y a pas de danger pour la population.

La variole du singe est un cousin moins dangereux de la variole, éradiquée depuis environ 40 ans. (Image d’illustration) AFP

Deux nouveaux cas de variole du singe ont été signalés en Suisse, a annoncé vendredi soir l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ils portent à huit le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le 21 mai.

Après Zurich, Berne et Genève, un premier cas a été signalé à Bâle-Ville vendredi. Les cantons informent à ce propos et non pas l’OFSP pour des questions de protection des données. Actuellement, l’OFSP estime qu’il n’y a pas de danger pour la population, indique-t-il sur la page dédiée à la maladie. La localisation des nouveaux cas n’est pas précisée.

Forte fièvre

Les données épidémiologiques nationales et internationales indiquent pour l’heure que les flambées sont limitées. Il faut toutefois s’attendre à ce que de nouveaux cas apparaissent en Suisse. La variole du singe est un cousin moins dangereux de la variole, éradiquée depuis environ 40 ans. La maladie commence par une forte fièvre et évolue rapidement vers une éruption cutanée avec formation de croûtes.

La variole du singe est une maladie infectieuse virale causée par l’orthopoxvirus simien. Chez l’homme, le tableau clinique présente une certaine similitude avec la variole, bien que les infections par la variole du singe soient généralement moins graves. La maladie infectieuse est transmise à l’humain par des animaux, probablement des rongeurs (zoonose). Une transmission d’humain à humain est également possible.

ATS

