Coronavirus – Deux nouveaux décès et 17 cas supplémentaires en Suisse À l’heure actuelle, 4008 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.

Genève compte 103 personnes hospitalisées, suivi de Vaud, qui vient de passer sous la barre des 30 avec 29 cas. KEYSTONE

Deux décès, liés au coronavirus, sont à déplorer ces dernières 24 heures en Suisse tandis que 17 nouveaux cas de contamination ont été signalés vendredi. Dans le canton de Vaud, le nombre d’hospitalisations vient de passer sous la barre des 30.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31’217 cas confirmés en laboratoire. Au total, 493’843 tests ont été effectués, dont 8% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle vendredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’incidence se monte à 364 cas pour 100’000 habitants.

Au total, 1680 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie confirmé en laboratoire tandis que les cantons avancent le chiffre de 1956 décès. Dans une interview vendredi, Matthias Egger, chef du groupe de travail à l’OFSP, regrette du reste ce décalage dans la transmission de l’information. L’incidence se monte à 20 décès pour 100’000 habitants.

À l’heure actuelle, 4008 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Selon les données des cantons, Genève compte 103 personnes hospitalisées, suivi de Vaud, qui vient de passer sous la barre des 30 avec 29 cas, du Valais 15 et de Zurich 10. Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.

( ATS/NXP )