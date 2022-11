Musique baroque en effervescence – Deux nouveaux ensembles pour jouer Bach Le Lausanne New Baroque de Denis Fedorov et evolutiO de Julien Laloux voient le jour en novembre, montrant la diversité des approches autour de Bach. Matthieu Chenal

Denis Fedorov s’est donné pour tâche d’enrichir le répertoire de la musique de Bach. ALEXANDER VERKHOVSKY

«Grâce aux Concerts Bach de Lutry et au Festival Bach, les meilleurs musiciens du monde viennent ici depuis des années pour jouer cette musique. Nous sommes gâtés. C’est une musique hors du temps, hors des nationalités. Une évidence, comme la force de gravitation.» Avec sa voix grave et rocailleuse, Denis Fedorov exprime sa foi en Bach et sa gratitude pour la région dans laquelle il s’est installé depuis plus d’un quart de siècle comme organiste. Il s’apprête à enrichir ce paysage musical avec la création d’un nouvel orchestre de pointe, le Lausanne New Baroque, dont le concert inaugural aura lieu le 11 novembre à l’église de Villamont, dans le cadre du 24e Festival Bach de Lausanne.

Pour la création d’evolutiO, Julien Laloux s’associe à la violoniste baroque Sue-Ying Koang. THOMAS ZOLLER

Par un étonnant hasard du calendrier, le 20 novembre c’est un autre ensemble dédié à Bach qui verra le jour au sein de la 64e saison des Concerts Bach de Lutry. Là, c’est l’organiste et chef de chœur Julien Laloux qui préside à la naissance d’evolutiO, orchestre lui aussi basé sur la pratique d’instruments d’époque.

Ce coup double ne forme pas pour autant un doublon et les visées de chacun sont suffisamment distinctes pour y voir une complémentarité plutôt qu’une concurrence. Et prouve que des moyens sont encore disponibles pour des expériences inédites.

Viser l’excellence

Ce qui impressionne dans les deux projets, c’est le souci d’excellence, avec des interprètes réputés de l’Europe entière. Créé grâce à l’entregent de Kei Koito, directrice artistique du Festival Bach, le Lausanne New Baroque a attiré des souffleurs racés (Jan De Winne, flûte, Marcel Ponseele, hautbois, Philippe Miqueu, basson), les cordes étant puisées dans le vivier de la Schola Cantorum de Bâle.

Symboliquement, Denis Fedorov, originaire de Russie, a placé au poste de premier violon solo un musicien ukrainien, Vitaly Shestakov: «La musique est au-dessus des politiques. Je crois même que celle de Bach, comme celles de Mozart ou des Beatles, peut produire des bonnes énergies pour l’humanité. Avec cet orchestre, nous voulons aussi apporter une bonne nouvelle dans l’actualité déprimante.» En voilà même deux!

«Je crois que la musique de Bach, comme celles de Mozart ou des Beatles, peut produire des bonnes énergies pour l’humanité.» Denis Fedorov, organiste et chef d’orchestre

À Lutry, Julien Laloux cherchait depuis longtemps le déclic pour approfondir sa pratique de la musique de Bach. Il s’est produit en 2019 en rencontrant la violoniste chinoise Sue-Ying Koang lors d’une «Passion selon saint Jean»: «Nous nous sommes entendus musicalement et humainement. Voir un violon chanter en même temps que le chœur et gérer le groupe avec le même souci de bienveillance que moi m’a convaincu de lancer cette aventure.»

La troisième personnalité au chevet d’evolutiO n’est autre que Jean-Claude Gaberel, illustre preneur de son. «Il avait capté pour nos archives l’«Oratorio de Noël» avec le chœur de chambre HEP, raconte le chef. À la fin, il m’a encouragé à aller plus loin, à enregistrer pour de bon.» Son label G et son réseau de diffusion feront peut-être office de sésame.

Si le champ d’exploration des deux formations est focalisé sur Bach, leurs objectifs diffèrent. Julien Laloux mise sur la médiation auprès du jeune public, sur un décryptage des cantates pour le public avant l’exécution des œuvres et sur des enregistrements ultérieurs.

Denis Fedorov est un défricheur de tous les fils laissés en suspens par le compositeur. Son passe-temps favori consiste à enrichir le répertoire en transcrivant des pièces originales pour d’autres formations ou en complétant des pages inachevées. Pour le concert inaugural, il présentera sa version reconstituée d’un «Concerto pour clavecin BWV 1059» dont il ne restait qu’une page manuscrite. Mais il a retrouvé sa trace dans la «Cantate BWV 35».

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.