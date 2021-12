Sinistres en série à Vernier (GE) – Deux nouveaux incendies au Lignon

Le dispositif a duré un peu plus d’une heure dans les deux cas et les habitants ont pu regagner leur logement environ une heure après l’alerte.

Les deux sinistres de samedi et dimanche au Lignon ont pu être rapidement éteints par les pompiers genevois.

La vague d’incendies au Lignon à Vernier se poursuit. Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) est intervenu à deux reprises samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.

Les pompiers ont été appelés samedi peu avant 18h, puis quelques heures plus tard, à 00h16, pour des containers en feu à l’intérieur d’immeubles. À chaque fois, cinq véhicules du SIS et vingt pompiers professionnels, secondés par dix volontaires, ont été déployés, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole du SIS, le lieutenant Nicolas Millot.

Aucun blessé n’a dû être déploré. Le dispositif a duré un peu plus d’une heure dans les deux cas et les habitants ont pu regagner leur logement environ une heure après l’alerte. Le plastique des containers rend ceux-ci plus vulnérables aux incendies. Ensuite, «la fumée montre très vite dans tous les étages», explique le lieutenant Millot.