Paysage médiatique romand – Deux nouveaux journaux naissent d’un coup à l’est du canton Cousin de «24 heures», le journal «Riviera-Chablais» arrive sur le marché. L’attente de la région est forte, les premiers indicateurs sont bons. Reste le plus difficile: tenir sur la durée. Emmanuel Borloz

Le rédacteur en chef Karim Di Matteo (à gauche) et l’éditeur Armando Prizzi (au premier plan) découvrent le premier numéro du journal à peine imprimé. Le titre est indépendant mais fonctionne sur un modèle de partenariat avec Tamedia. PATRICK MARTIN

«Il a de la gueule, mon bébé, non?» Mardi après-midi, au centre d’impression de Bussigny où sont imprimés nombre de journaux romands – dont «24 heures» –, Armando Prizzi ne boudait pas son plaisir. Et pour cause. Après plusieurs mois de gestation, le nouveau journal «Riviera-Chablais votre région» vient de sortir de presse. Ce mercredi, 210’000 personnes vivant dans près de 90’000 foyers, privés d’un titre local depuis la mort du «Régional» l’an dernier, vont découvrir ce premier numéro de 28 pages grand format, dit berlinois, dans leur boîte aux lettres. À l’heure où la presse écrite est loin de vivre sa période la plus faste et où la disparition de journaux est plus courante que leur naissance, la nouvelle est loin d’être anodine.