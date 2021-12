La nouvelle officielle était attendue, elle est arrivée en pleine COP26, le 9 novembre. Dans une allocution télévisée, le président Emmanuel Macron annonçait l’intention de la France de relancer son programme nucléaire, qualifié d’«énergie durable». Le gouvernement français adoube ainsi un projet étudié depuis quelques années, soit la construction par EDF de six nouveaux réacteurs de type EPR de nouvelle génération, dont les premiers pourraient sortir de terre à partir de 2035. Un investissement de 46 milliards d’euros.

Les sites de Penly, près de Dieppe, et de Gravelines, près de Dunkerque, devraient constituer le premier chantier. Mais parmi les autres sites pressentis, on trouve le Bugey, à 70 km à vol d’oiseau de chez nous, et dont la vieille centrale – la doyenne de France, avec quatre réacteurs entrés en service entre 1978 et 1979 – est source ces dernières années de querelles récurrentes entre Paris et Genève. À de réitérées reprises, le Canton a dénoncé «la vétusté de la centrale et les dangers qu’elle fait courir à un large bassin de population», sans du tout être entendu.