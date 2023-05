Projets éoliens – Deux nouvelles conventions secrètes révélées Les accords confidentiels avaient été signés par les communes concernées par les projets de Sur Grati et du Mollendruz. Deux parcs parmi les plus avancés. Erwan Le Bec

À l’heure où les projets éoliens pourraient être accélérés par les Chambres fédérales, se passant notamment de permis de construire, deux nouvelles conventions «secrètes» signées par des promoteurs et des communes sont divulguées par des opposants vaudois. Getty Images

Les textes ont été signés respectivement en 2008 et en 2009, soit des années avant que les projets éoliens de Sur Grati et du Mollendruz viennent agiter les villages et tenter d’amener la transition énergétique sur les crêtes du Jura. Sont concernées les communes de Premier, Vallorbe et Vaulion, ainsi que Juriens, La Praz, Vaulion (encore), Yverdon-les-Bains et Mont-la-Ville.