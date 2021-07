Procès à Lausanne – Deux ouvriers nient toute faute dans un accident à la Vaudoise Aréna Deux hommes sont poursuivis pour avoir provoqué l’effondrement par négligence de 300 m² de faux plafond, en octobre 2019, dans la patinoire. Ils plaident l’acquittement. Laurent Antonoff

Dix jours après l’inauguration de la patinoire en septembre 2019, l’écroulement du faux plafond n’avait heureusement fait aucune victime. VANESSA CARDOSO

C’est un accident qui avait entaché la réputation de la Vaudoise aréna. Au matin du 4 octobre 2019, plus de 300 m2 de faux plafond s’écroulaient dans un tunnel technique d’accès, heureusement sans faire de blessés. Mardi, devant le Tribunal de police de Lausanne, deux des trois ouvriers présents sur le chantier se sont défendus d’avoir provoqué un effondrement par négligence, et s’opposaient à l’ordonnance pénale rendue à leur encontre par le Ministère public et à leur peine de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis. «C’est un procès bien loin des paillettes et des hockeyeurs. Ici, il n’y a que deux petites fourmis ouvrières», a relevé l’avocat d’un des deux prévenus.

C’est sur cette nacelle, de 6 mètres de long pour 2 de large, que les deux accusés étaient montés pour terminer de fixer le faux plafond du tunnel technique. VANESSA CARDOSO

La thèse retenue par le procureur est que Robert* a marché sur le faux plafond, précipitant son écroulement alors que son coaccusé Denis* restait sur une nacelle. Tous deux terminaient la pose de cette structure et fixaient les derniers panneaux près de la porte d’entrée coulissante. Ils auraient décidé d’un commun accord que Robert grimperait sur le faux plafond afin de fixer des tiges de suspension et que Denis lui passerait le matériel depuis la plateforme de la nacelle. Selon le procureur, ils savaient pertinemment que la structure n’était ni destinée ni conçue pour supporter le poids d’un homme. «Il ne fait aucun doute que c’est leur comportement négligent qui a causé l’effondrement», assure le procureur.

Un «aguillage périlleux»

Pour Robert, la réalité est tout autre. «Je ne suis pas monté sur le faux plafond, c’est interdit. J’ai pris place sur le rail supérieur de la porte coulissante, j’y ai posé une planche et c’est de là que j’ai percé le plafond.» Un «aguillage périlleux» pour Philippe Colelough, le président du Tribunal de police, qui a émis des doutes quant aux affirmations de Robert. «Il aurait été logique de faire tenir la planche sur le faux plafond déjà posé. En plus, c’est exactement à cet endroit qu’il a commencé à tomber.» Impossible, d’après Robert, qui a assuré que la planche était trop courte. «Il y avait aussi beaucoup de bise ce matin-là. Quand j’ai commencé à percer, il y a eu de fortes vibrations, et c’est là que le plafond s’est effondré.»

«La Vaudoise aréna est née dans la douleur. Il y avait une urgence absolue à la livrer.» David Moinat, l’avocat d’un des deux ouvriers accusés

«Personne ne sait pourquoi le plafond est tombé, mais cet accident a résonné jusqu’aux plus hautes sphères politiques», a rappelé l’avocate de Denis, Charlotte Iselin. Et la femme de loi d’énumérer plusieurs hypothèses: un électricien qui aurait marché sur le faux plafond la veille, la structure qui aurait été abîmée par une nacelle, une inondation qui aurait alourdi les plaques… «Il n’y a pas eu de plainte. Mon client n’a pas été licencié. Et il est resté sur la nacelle. C’est comme si on condamnait un instrumentiste pour avoir passé un scalpel à un chirurgien négligent.» Le défenseur de Robert, David Moinat, a quant à lui rappelé que la Vaudoise aréna était née «dans la douleur». «Il y avait une urgence absolue à la livrer. Et comment expliquer que, pour la pose du nouveau faux plafond, qui a remplacé celui effondré et pour lequel mon client et son collègue ont été engagés, on a quadruplé le nombre de tiges de suspension et renforcé le système de fixation? C’est que l’hypothèse la plus probable, c’est un problème de conception.»

Les deux avocats ont demandé l’acquittement de leur client. Le jugement sera rendu cette semaine encore.

* Prénoms d’emprunt

