1 / 3 Les bébés panthères resteront à Servion jusqu’à l’âge d’environ 18 mois, puis seront placés dans d’autres parcs. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Deux panthères des neiges sont nées au Zoo de Servion (VD). Cet événement rare, qui date du 2 juin, était inattendu en raison du jeune âge des parents, Guilda et Kakfa.

«Les deux parents sont âgés de 3 ans et on imaginait plutôt qu'ils se reproduiraient à partir de 4 ans», relève Roland Bulliard, le directeur du zoo, contacté par Keystone-ATS. Il explique que les panthères des neiges sont des animaux solitaires et qu'il n'est pas toujours facile de réunir deux individus. «On avait certes remarqué des prémisses d'accouplement, mais rien de très fort», ajoute-t-il.

Femelle ou mâle, le sexe des bébés n’est pas encore connu. «Pour l’instant, nous ne voulons pas trop les approcher et déranger la mère. Nous le ferons d’ici trois semaines lorsqu’il faudra les vacciner. Cela sera aussi l’occasion de les identifier et de les sexer», poursuit Roland Bulliard.

Même à distance, le directeur du zoo estime que tout semble bien se passer. Il prévient toutefois que cette période reste «délicate», au moins jusqu’au sevrage qui intervient vers trois mois.

Roland Bulliard raconte que les petits félins commencent seulement à se montrer. Raison pour laquelle leur naissance n’a pas été divulguée plus tôt, afin de ne pas décevoir les visiteurs qui seraient venus spécialement pour eux.

Désormais, les bébés sortent de plus en plus de leur box en début de matinée, lors du nourrissage vers 14h30 ou en fin de journée.

Une année et demie à Servion

Si tout se passe bien, les petites panthères resteront à Servion pendant une année et demie, âge auquel elles sont généralement rejetées par leurs parents. Elles seront ensuite déplacées dans un autre parc animalier.

Servion héberge des panthères des neiges depuis 2010 et c’est la troisième fois que des bébés y naissent après 2013 et 2015. Cela s’était toutefois mal terminé en 2015: les deux petites panthères étaient mortes quelques semaines après leur naissance, victimes de la salmonellose.

La mère Guilda vit à Servion depuis décembre 2020, arrivée en provenance d’un parc italien. Le père Kakfa a, lui, grandi en Allemagne avant de rejoindre le zoo vaudois en mars 2021.

Menacée d’extinction

La panthère des neiges est une espèce en péril, «en grand danger d’extinction», rappelle Roland Bulliard, dont le zoo participe à un programme international de sauvegarde. Les scientifiques estiment qu’il existe actuellement entre 3500 et 7000 individus.

Ce félin est considéré comme l’un des animaux les plus secrets au monde, difficile à observer dans la nature en raison d’un habitat souvent inaccessible. On le trouve dans les hautes montagnes d’Asie centrale, d’Afghanistan en Russie en passant par la Chine, le Tadjikistan et le Kirghizistan.

La panthère des neiges est devenue «célèbre» ces dernières années grâce à un récit de l’écrivain français Sylvain Tesson, qui est devenu ensuite un film. Deux œuvres qui ont rencontré un nombreux public et reçu plusieurs prix.

