La Finlande membre de l’OTAN – Deux pays neutres en moins, quelles conséquences pour la Suisse? Contrairement à la Suisse, la Finlande et la Suède ont choisi d’abandonner leur neutralité en raison de la guerre en Ukraine. Des experts expliquent pourquoi. Alain Rebetez - Paris

Sous les yeux du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le ministre des Affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto (à gauche), échange les documents d’adhésion avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken. AFP/JOHANNA GERON

C’est fait: depuis mardi, la Finlande est officiellement devenue le 31e pays membre de l’OTAN. «Bienvenue à la Finlande (…) j’espère que nous accueillerons très prochainement nos amis suédois», tweetait avec joie le président français Emmanuel Macron, tandis que son homologue finlandais, Sauli Niinistö, décrétait non sans gravité la fin de la neutralité de son pays: «L’ère du non-alignement militaire dans notre histoire s’achève. Une nouvelle ère commence», a-t-il déclaré lors de la cérémonie organisée au siège de l’alliance, à Bruxelles. Avec la Finlande et la Suède, deux pays européens renoncent à leur neutralité. Il n’en reste plus que quatre qui s’en réclament encore, à des degrés divers: l’Autriche, l’Irlande, Malte et la Suisse.