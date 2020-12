Allemagne – Deux personnes arrêtées après une série d’incendies criminels Accusés d’être à l’origine d’une série d’au moins 72 incendies criminels entre 2016 et 2018 à Berlin, deux hommes, dont l’identité n’a pas encore été révélée, ont été arrêtés.

Les attaques visaient la plupart du temps des militants de la gauche radicale ou des personnes actives dans l’aide aux réfugiés. Photo d’illustration/AFP

Deux hommes de 34 et 37 ont été arrêtés à Berlin, soupçonnés d’être à l’origine d’une série d’incendies criminels et de menaces, imputables selon les enquêteurs à l’extrême droite, a annoncé le parquet mercredi.

Au moins 72 incendies criminels visant des véhicules et diverses menaces ont été répertoriés entre 2016 et 2018 dans le quartier à la fois branché et populaire de Neukölln, à Berlin.

Ces attaques visaient la plupart du temps des militants de la gauche radicale ou des personnes actives dans l’aide aux réfugiés.

Deux néonazis

La police berlinoise n’a pas révélé les identités des deux suspects mais selon le quotidien Tagesspiegel il s’agit de deux néonazis, Sebastian T. et Tilo P.

L’une des victimes, un responsable politique local de la Gauche radicale die Linke, Ferat Kocak, a dit continuer d’avoir peur malgré ces interpellations. «Peur qu’ils soient libérés, peur qu’ils commettent alors un acte de vengeance», a-t-il affirmé sur Twitter.

La menace d’extrême-droite n’a cessé de gagner en intensité en Allemagne ces dernières années alors que les services de renseignement intérieurs et la police étaient plutôt focalisés sur la mouvance islamiste.

En juin 2019, un responsable politique de la CDU, Walter Lübcke, avait été tué par un extrémiste de droite tandis qu’en février neuf personnes d’origine étrangère ont été abattues à Hanau, près de Francfort.

AFP/NXP