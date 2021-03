Canton de Vaud – Deux personnes ont été sauvées des eaux glacées Samedi, un navigateur sur le lac de Neuchâtel est tombé à l’eau. Une adepte de paddle s’est également retrouvée en difficulté au large d’Ouchy. La police rappelle ses messages de prévention à l’intention des paddleurs.

Un voilier à une place s’est retourné et son barreur était à l’eau, le navigateur tombé à l’eau a été secouru (photo d’illustration). Keystone

Samedi, la bise a mis en difficulté certains navigateurs ou sportifs sur les lacs Léman et de Neuchâtel.

Les équipes de sauvetage ont secouru une adepte de paddle en difficulté au large d’Ouchy et un navigateur tombé à l’eau au large de Grandson. Les deux personnes sont saines et sauves, même si elles ont souffert d’hypothermie.

Vers 17h45, hier, des témoins appelaient la centrale de la police cantonale qu’un navigateur était en difficulté au large de Grandson. Un voilier à une place s’était en effet retourné et son barreur était à l’eau.

La brigade du Lac de la police cantonale vaudoise et le Sauvetage des Iris à Yverdon-les-Bains ont rapidement trouvé le voilier, mais pas le navigateur. Avec l’aide d’un hélicoptère de la REGA, ce dernier a finalement pu être localisé et secouru.

Il s’agit d’un homme de 50 ans domicilié dans le canton de Vaud. Équipé d’une combinaison de protection, il est resté plus d’une heure et demie dans l’eau, mais ne souffre que d’hypothermie. Son état n’a pas nécessité d’hospitalisation.

Poussée par la bise

Le même jour, peu après 13h, une femme appelait en panique la police parce qu’elle se trouvait en difficulté sur le Lac Léman, vers Ouchy.

Sortie en paddle avec son chien, elle était poussée au large par la bise et faisait face à de grosses vagues. La société de sauvetage d’Ouchy l’a localisée et secourue environ 40 minutes plus tard à 4 km de son lieu de départ; elle ne portait ni habits de protection ni gilet de sauvetage.

Souffrant d’hypothermie, elle a été prise en charge par une ambulance à son arrivée sur la terre ferme. Son chien et elle se portent finalement bien. Il s’agit d’une femme de 30 ans domiciliée dans la région.

Au vu des conditions météo actuelles, la police recommande particulièrement aux adeptes de paddle :

De s’équiper d’une combinaison néoprène ou étanche et d’une aide à la flottaison

De porter si possible des habits de couleur vive (visibles)

D’avoir un moyen de communication sur soi, dans une pochette étanche

D’être attaché avec un «leash» («laisse» pour paddle, attachée souvent au mollet)

D’aviser les proches de l’activité prévue

Comm/ats