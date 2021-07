Sauvetage à Genève - Deux personnes sauvées du Rhône à Chancy

Sauvetage – Deux personnes sauvées du Rhône à Chancy Ce dimanche matin, deux jeunes ont été sauvés du Rhône à hauteur de Chancy. Sophie Simon

Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève (SIS) lors du sauvetage de dimanche matin. SIS

Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Genève (SIS) est intervenu dimanche matin à 07 h 52 pour sauver deux jeunes (entre 20 et 25 ans) tombés dans le Rhône à la limite de la frontière Suisse, sur la commune de Chancy, annonce un communiqué de presse.

Le fleuve avait alors un débit de 850 m3/sec et une température de 16, 6 °. Au total, plus de 45 sauveteurs ont pris part à cette intervention. Une action conjointe du SIS, de la Brigade de la navigation, de la garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) et des départements de l’Ain et Haute-Savoie. Les deux jeunes ont été transportés en ambulance aux HUG.

