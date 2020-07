Carnet rose à Servion – Deux petits lynx pointent le bout de leurs moustaches Pour la première fois de son existence, le zoo vaudois a le plaisir d’annoncer le fruit des amours d’Aria et de Boréal. Les parents se portent bien. Laurent Antonoff

La femelle Lynx boreal est visible avec ses deux bebes au Zoo de Servion le jeudi 16 juillet 2020 a Servion. Keystone

C’est une première pour le zoo de Servion. Deux petits lynx ont pointé leurs moustaches. Comme quoi le courant est bien passé entre le père, Boréal, déjà pensionnaire du zoo, et Aria, la mère fraîchement arrivée d’Auvergne.

«Nous l’avons accueillie en février dernier. On s’était dit que c’était le dernier moment pour l’accouplement et qu’il nous faudrait attendre une saison supplémentaire, mais nous nous trompions», confie le directeur, Roland Bulliard. Une entente rapide d’autant plus réjouissante que les lynx sont d’ordinaire des animaux plutôt solitaires. On ne connaîtra le sexe des bébés lynx que dans un mois.

Les visiteurs qui souhaiteraient les apercevoir dans les meilleures conditions, et avec le maximum de chances, doivent se présenter vers l’enclos à l’ouverture, vers les 10h, ou lors du nourrissage, qui se déroule vers 14h30. À noter que ce printemps le zoo de Servion a été particulièrement gâté en naissances. Les familles sangliers, kangourous, bisons ou encore renards polaires se sont aussi agrandies.