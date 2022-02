Lutte contre la cyberpédophilie – Deux plateformes à contenus pédocriminels fermés en Suisse L’homme qui exploitait ces plateformes avec plus de 20’000 membres dans le monde entier a été arrêté par la police zurichoise et placé en détention préventive.

Durant plusieurs années, des pédophiles ont échangé leurs expériences ou phantasmes d’abus sexuels sur ces sites en ligne (photo d’illustration). KEYSTONE

La police zurichoise a fermé deux sites en ligne à contenus pédocriminels sur le «darknet». Elle a arrêté un Suisse âgé de 37 ans, qui exploitait la plateforme. Ce dernier se trouve désormais en détention préventive.

Les plateformes incriminées ont été retirées mercredi, indique la police cantonale zurichoise. Intitulées «The Beauty of Boys» et «The Beehive», elles contenaient des images de garçons, pour le premier, et de filles, pour le second. Elles existaient depuis 2017 au moins sur le réseau en ligne anonymisé «darknet».

20’000 membres

Durant plusieurs années, des pédophiles ont échangé leurs expériences ou phantasmes d’abus sexuels sur ces sites en ligne. Les deux plateformes servaient aussi de sites d’échange de pornographie illégale présentant des scènes d’abus sexuels sur des mineurs de moins de 16 ans.

Elles comptaient plus de 20’000 membres dans le monde entier. Les deux sites étaient subdivisés en deux domaines, l’un public et l’autre réservé aux membres inscrits. Le premier ne contenait pas de contenus illégaux, le second servait de lieu d’échanges d’images pédocriminelles.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.