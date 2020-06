Séances de Conseil communal – Deux recours aiglons balayés par la justice vaudoise Le Conseil d’État a été saisi par des élus aiglons qui souhaitaient organiser une séance supplémentaire. Dossier transmis à la justice, qui a dit non. Christophe Boillat

Le Conseil communal d’Aigle à l’heure du vote. Christophe Boillat

La saga continue dans l’affaire des séances du Conseil communal d’Aigle en cette période de crise sanitaire («24 heures» des 13, 21 et 29 mai). Dernier épisode, la Cour de droit administratif et public déboute en même temps deux requêtes présentées par des conseillers. Le premier émane d’un groupe de quatorze élus, le second de trois représentants du bureau du Conseil (sur cinq). Ils contestaient des «décisions» du président Alexandre Favre, émises par courriers.