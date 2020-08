Crédit d’infrastructures – Deux réseaux d’eau vont se connecter près de Sassel Plus de 5 millions de francs, dont 3,3 par la Commune de Valbroye, seront investis pour améliorer la pression de l’eau à Sassel et interconnecter deux réseaux. Sébastien Galliker

Les travaux envisagés devraient notamment permettre d’améliorer la défense contre les incendies du village de Sassel et de connecter la localité à deux réseaux d’eau. SÉBASTIEN GALLIKER

Renforcer la pression d’eau dans le village de Sassel pour répondre aux normes actuelles concernant la défense contre les incendies et améliorer l’approvisionnement du réseau d’eau du plateau des Combremont et de ses villages voisins. Si l’investissement ne sera visible une fois les travaux opérés, c’est un double objectif que suivent les autorités de Valbroye en sollicitant un crédit d’investissement de 3,289 millions de francs. Si le Conseil communal donne son accord au projet le 31 août, ce sont quelque 5,3 millions qui seront investis, l’Association intercommunale des eaux du Mont et de la Grande Fontaine (AIEMGF) ayant déjà validé sa part.

L’AIEMGF réunit deux villages de Valbroye (Combremont-le-Grand et le-Petit) et les communes voisines de Champtauroz, Treytorrens, Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier et Molondin. Juste à côté, Sassel est toujours alimenté par sa propre source, mais le réservoir étant à la hauteur du village, la pression n’y est pas suffisante en cas d’incendie. Le projet soumis aux élus prévoit notamment de construire un nouveau réservoir de 800 m³ près de Sassel et de le relier par deux nouvelles conduites en direction de Combremont-le-Grand et de Granges.

Restrictions estivales

«Ces travaux permettront de garantir l’approvisionnement en eau des villages connectés à l’AIEMGF, où nous avons dû régulièrement prononcer des mesures de restriction en été ces dernières années et de raccorder également Sassel. Ce sera donc bénéfique pour toute une région», se félicite Thierry Dubrit, municipal de Valbroye en charge de l’eau. Par le biais de la conduite en direction de Granges, ces villages seront ainsi connectés avec le réseau d’eau potable du CREB (Connexion des réseaux d’eau communaux de la rive droite de la Broye).

Un chantier titanesque qui pourra être financé sans augmentation du prix du mètre cube d’eau. Seule la taxe d’abonnement annuelle par unité locative, artisanale, commerciale ou industrielle passera de 60 à 90 francs. De quoi garantir une augmentation de revenus de 50’000 francs chaque année.