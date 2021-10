Développement urbain – Deux restaurants et un pari à l’ouest de la Veveyse Au cœur d’un quartier très peuplé de Vevey, deux établissements pourraient sortir de terre. Les projets sont portés par le groupe Delarive. Hélène Jost

L’un des établissements est prévu au pied de cet immeuble du Passage de Pont-de-Danse.

Il reste quelques mètres carrés constructibles dans le secteur des Moulins de la Veveyse, et le groupe Delarive veut en tirer parti. Le promoteur a mis à l’enquête le 10 septembre deux constructions au bout des passages de Pont-de-Danse et de la Chocolaterie. Leur particularité: il s’agit de deux restaurants de 52 et 60 places distants de quelques dizaines de mètres, au milieu d’une zone densément bâtie de Vevey.

Un «quartier-dortoir»

Les parcelles concernées se situent entre des immeubles qui surplombent la rivière. Autour, il y a les centaines de logements qui ont éclos ces dernières années au nord-ouest de la Ville. De friche industrielle, le périmètre s’est rapproché peu à peu d’un «quartier-dortoir», selon Jean-Marc Roduit. Le conseiller communal du Centre et président de l’Association pour les environs de Robin, qui défend les intérêts des habitants, estime qu’il y a «assez d’établissements publics dans ce quartier. Ce qu’il faudrait, c’est plutôt créer des emplois dans le tertiaire».

Pas de quoi déstabiliser le promoteur. «C’est vrai que c’est un pari, mais il y a quelques milliers de personnes qui habitent sur le site des Moulins, souligne David Delarive, codirigeant de D Hotel Group, société affiliée au groupe Delarive. En plus, Nespresso arrive sur l’autre rive, et cela va amener du monde dans le quartier.»

Intégration en question

Pour séduire les gastronomes, chaque restaurant aura sa spécialité. L’un mettra à l’honneur des mets froids, tandis que l’autre sera plus proche d’une brasserie. Les concepteurs ont aussi pensé aux riverains: ils ont renoncé à construire une terrasse et ont prévu des filtres à charbon actif pour réduire au maximum les nuisances sonores ou olfactives, selon David Delarive.

L’incertitude plane quant à l’accueil qui sera réservé à ces projets. La mise à l’enquête court jusqu’au 11 octobre, et le Service de l’urbanisme a déjà reçu plusieurs demandes de renseignements. Autre écueil potentiel: le Plan d’affectation du quartier est en cours d’élaboration. Reste à voir si ces restaurants pourront s’y intégrer.

