C’est vous qui le dites 9 novembre - Deux-roues motorisés, coronavirus, mobilité

Deux-roues motorisés

Un minimum de tolérance

À propos de l’article intitulé «La chasse aux deux-roues motorisés est-elle ouverte?» («24 heures» du 2 novembre 2021).

Je suis révolté devant l’attitude des autorités lausannoises vis-à-vis des deux-roues. Je me déplace en train presque tous les jours et pour ce faire, j’essaye de parquer mon scooter à proximité de la gare. Souvent il n’y a pas de place libre, donc j’essaye de mettre mon engin de façon à ce qu’il gêne le moins possible ou pas du tout les autres usagers.

Malgré ça, les agents pénalisent sans discernement tous les véhicules parqués en dehors des places réservées. Et il me semble que cette attitude est nouvelle car il y a quelques mois ce problème n’existait pas. Quand on sait qu’il doit manquer, selon mon estimation, environ 600 places ou plus, le minimum serait de faire preuve d’un peu de tolérance.