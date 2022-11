Lutte contre les crues – Deux ruisseaux de Payerne seront remis à ciel ouvert Un chantier de 2 millions de francs est prévu sur le Motélon et son affluent le Crève-Cœur, voisins du karting. Sébastien Galliker

La revitalisation du ruisseau du Motélon doit notamment permettre de lutter contre les inondations dans les environs du karting en intérieur de Payerne. SÉBASTIEN GALLIKER

Quelque 760 mètres à l’air libre pour le ruisseau du Crève-Cœur au lieu d’une ancienne canalisation de plus de 570 mètres se déversant dans les eaux claires de la route cantonale Lausanne-Berne et près de 200 mètres de remise à ciel ouvert pour son voisin du Motélon. Pour un investissement de plus de 2 millions de francs, dont un peu plus de 100’000 francs à la charge de la Commune, Payerne envisage une revitalisation de deux cours d’eau voisins du karting. La Ville profitera des travaux pour supprimer le bassin incendie du hameau de Vers-chez-Savary.