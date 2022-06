Rebond épidémique – Deux sous-variants du Covid font grimper la jauge des cas L’augmentation ne se répercute actuellement pas sur l’Hôpital. Sans indication médicale, le deuxième rappel de vaccin coûte désormais 60 francs. Aurélie Toninato

Le nombre de cas quotidien a dépassé 250, ce qui n’était pas arrivé depuis presque deux mois. Mais pour l’instant, pas de rebond de cas graves constaté. KEYSTONE

Il n’y a pas que le thermomètre qui prend l’ascenseur, les cas de Covid aussi. Le virus sort de l’ombre et refait parler de lui. Au Portugal, où le sous-variant d’Omicron BA.5 s’est imposé depuis la mi-avril, on constate une reprise épidémique, avec un rebond des cas et des décès. En Suisse, le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait état de 298 nouveaux cas pour 100’000 habitants en quatorze jours, soit une tendance en hausse par rapport à il y a une semaine (195).

Abo Pandémie de Covid-19 «Nos projections font état d’un rebond potentiel cet été» Genève suit la même pente: le Service du médecin cantonal (SMC) rapporte au 17 juin que «l’augmentation de la circulation virale se confirme très clairement […] et est plus marquée depuis le début de la semaine. Le nombre de cas quotidien a dépassé 250, ce qui n’était pas arrivé depuis presque deux mois.» La médecin cantonale Aglaé Tardin nous confiait il y a un mois que les projections de son service faisaient justement état d’un rebond, sans hausse du nombre de cas graves.

Toujours pas de deuxième booster conseillé

C’est ce que l’on constate actuellement: il n’y a pour l’instant pas d’envol du nombre d’admissions à l’Hôpital, même si le nombre de patients Covid a augmenté, avec 47 personnes hospitalisées, soit dix de plus que la semaine passée, dont cinq en soins de réanimation. «C’est pourquoi, à ce stade, le SMC ne modifie ni ses recommandations ni la surveillance en place», indique Aglaé Tardin. On a dénombré dix décès dus au Covid en avril et huit en mai.

Le SMC justifie cet accroissement des cas par le remplacement progressif du sous-variant d’Omicron BA.2 par deux autres, le BA.4 et le BA.5. Désormais dominants à Genève, «ils sont responsables de plus de 60% des infections. Ils sont présents dans les eaux usées depuis mi-mai (ndlr: l’ARN viral est éliminé dans les selles).»

Les données actuelles ne montrent pas de différence clinique significative entre les infections provoquées par ces deux variants. «Mais elles semblent indiquer une transmissibilité plus élevée, sans que ces infections soient plus sévères», note la médecin cantonale.

Dans ce contexte, les yeux se tournent vers le vaccin: faut-il faire un deuxième rappel (booster)? L’OFSP ne le recommande pas actuellement, excepté pour les personnes présentant une immunodéficience sévère.

Les Genevois sans indication médicale peuvent toutefois se faire vacciner pour des raisons personnelles – voyager par exemple –, mais l’injection sera à leurs frais. Ils pourront s’inscrire en ligne sur la plateforme, qui sera modifiée ce lundi, précise Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. «Seul le centre de vaccination des Hôpitaux universitaires de Genève est ouvert actuellement, et le prix sera fixé à 60 francs.» La vaccination de base (deux injections) ainsi que le premier rappel restent gratuits.

Sept cas de variole du singe

Un autre virus est aussi sorti de l’ombre récemment: celui de la variole du singe. Une trentaine de cas ont été détectés en Suisse, dont sept à Genève. «La transmission s’observe essentiellement au sein d’une population ayant une activité sexuelle importante et impliquant un nombre élevé de partenaires», souligne le SMC. Il est possible de s’infecter en Suisse «mais avec un très faible risque». En cas de symptômes grippaux suivis par des lésions (rougeurs, boutons), ne pas hésiter à consulter.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.