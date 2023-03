Football anglais – Deux stars de Hollywood ressuscitent Wrexham, un club de 5e division Les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont investi dans le club gallois, l’un des plus vieux du monde. Depuis, c’est toute une ville qui revit. Robin Carrel - Wrexham

Les coprésidents de Wrexham ne sont autres que les acteurs Rob McElhenney (à gauche) et Ryan Reynolds, qui se rendent au stade à chaque fois qu’ils le peuvent. AP

«Franchement, il y a encore deux ans, je pensais quitter la ville et aller à Manchester ou Liverpool pour y faire ma vie. Je ne me voyais pas d’avenir ici. Mais la renaissance du club a fait revivre toute la ville de Wrexham. Il y a enfin des restaurants sympas et des endroits cool, où tu ne te fais pas embêter par des gens bourrés à 19 heures. En fait, c’est toute la localité qui «buzze» depuis deux ans et l’arrivée des nouveaux propriétaires et ça, c’est génial. D’ailleurs, si quelqu’un m’avait dit qu’un jour que je rencontrerais un Suisse ici, je lui aurais dit d’aller vite boire deux cafés pour dessaouler rapidement…» Une série TV raconte cette histoire époustouflante. Elle a tellement replacé Wrexham sur la carte du football qu’on a appris il y a deux semaines que le musée de la Fédération allait y être construit prochainement.