Ski alpin – Deux Suisses aux avant-postes à Santa Caterina Avant la deuxième manche (13h30), Marco Odermatt et Loïc Meillard sont en lice pour un podium sur le premier géant du week-end en Lombardie. Sylvain Bolt, Santa Caterina

Loïc Meillard en action lors de la première manche samedi. KEYSTONE

L’équipe suisse de géant a confirmé son prometteur résultat de Sölden (deux podiums) sous les flocons à Santa Caterina. Deuxième du premier tracé, Marco Odermatt n’a été battu que par Slovène Zan Kranjec, qui a devancé le Suisse de 46 centièmes. Le skieur de Nidwald devance le Français Alexis Pinturault (3e à 48 centièmes) et son compatriote Loïc Meillard (4e à 49 centièmes). La lutte pour le podium et une potentielle première victoire suisse en géant depuis Carlo Janka en 2011 s’annonce très belle dès 13h30.

La première manche disputée sur la piste “Deborah Compagnoni” a été en revanche fatale au Grison Gino Caviezel, qui a été éliminé. Le Valaisan Justin Murisier, tête baissée et regard frustré dans l’aire d’arrivée, n’a pas semblé satisfait de sa 26e place. On retrouvera tout de même le skieur de Bruson en deuxième manche, ainsi que le jeune Semyel Bissig (22 ans), qui a passé le «cut» avec son dossard 51 (29e à 2’’71).

«Je me suis perdu sur un ou deux passages et ça me coûte cher au final» Daniel Yule

Pour son premier géant en Coupe du monde, le slalomeur Daniel Yule a lui été éliminé (46e à 3’’91). «C’était un géant difficile, même pour les spécialistes, a-t-il expliqué, exténué après sa manche. J’ai fait quelques sections correctes, mais je me suis perdu sur un ou deux passages et ça me coûte cher au final». Le Valaisan va analyser sa manche cet après-midi et retentera sa chance dimanche sur la même piste.

Les autres Suisses engagés, Daniele Sette et Cedric Noger, n’ont pas non plus réussi à se hisser parmi les trente meilleurs.