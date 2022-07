Départ du Tour de France – Deux Suisses rêvent de succéder à Fabian Cancellara Stefan Küng et Stefan Bissegger font partie des favoris du contre-la-montre de Copenhague, ce vendredi. Leur préparation a été perturbée par le Covid et leur approche de «l’objectif de leur saison» est opposée. Sylvain Bolt - Copenhague

Stefan Bissegger (à g.) et Stefan Küng (à dr.) sont cités parmi les favoris du contre-la-montre de vendredi à Copenhague. Une chance rare d’enfiler le maillot jaune. AFP

Le contre-la-montre est un effort solitaire et dans cet exercice si particulier, chacun est recroquevillé sur sa propre performance. «Je pourrais citer dix ou quinze noms de potentiels vainqueurs. L’année passée, j’avais battu tout le monde et puis Tadej (Pogacar) a débarqué», se marre Stefan Küng, en repensant au chrono de Laval sur le Tour de France 2021, lors duquel le Slovène l’avait privé d’un premier succès sur la Grande Boucle pour 19 secondes. «Le plateau de favoris est si relevé que si tu te concentres sur tes adversaires, tu as perdu d’avance!»