Accident routier en France – Deux Suissesses de 21 ans sont mortes percutées de plein fouet Les deux femmes, en vacances près de Bordeaux, en Gironde, sont décédées ce lundi soir. Le chauffard était positif à l’alcool et aux stupéfiants. Myrtille Wendling

Les gendarmes ont procédé aux constatations après qu’une voiture en délit de fuite a percuté une auto immatriculée en Suisse. AFP/LOU BENOIST

Le drame est survenu ce lundi vers 20 heures à Sainte-Hélène, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Bordeaux. Un homme était en délit de fuite lorsqu’il est entré en collision avec une voiture immatriculée en Suisse. Selon le quotidien régional français «Sud Ouest», les deux passagères du véhicule étaient des Suissesses de 21 ans qui étaient en vacances en Gironde.

Si les secours sont rapidement intervenus, les deux touristes ont toutefois succombé à leurs blessures. On ne sait pour l’heure où elles habitaient en Suisse. Deux autres personnes ont été blessées pendant l’impact et ont été transportées au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU). Leur pronostic vital n’était plus engagé ce mardi matin.

Quant au chauffard à l’origine de l’accident, son profil est incertain. «Sud Ouest» indique qu’il s’agit d’un jeune homme de 26 ans, tandis que 20minutes.fr soutient que «d’après la gendarmerie, cet homme de 38 ans conduisait sans permis et est connu pour plusieurs infractions routières».

Tous deux s’accordent sur le fait que cet individu était en délit de fuite au moment des faits. Positif à l’alcool et aux stupéfiants, le conducteur s’est enfui en voyant les gendarmes. C’est lors de sa tentative de fugue qu’il a percuté la voiture des Suissesses. Selon «Sud Ouest», «il a été grièvement blessé à une hanche. Polytraumatisé, il a été conduit au CHU.» 20minutes.fr rajoute qu’il «a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte par le Parquet de Bordeaux».

