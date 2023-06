Avant le Mondial féminin de foot – Deux Suissesses resteront à quai après le stage d’Yverdon L’équipe de Suisse effectue sa 3e semaine de préparation pour la Coupe du monde dans le Nord Vaudois, avec un entraînement public, ce mercredi. Deux joueuses ne seront pas du voyage en Océanie. Florian Paccaud

Les Suissesses durant leur 2e semaine de préparation. KEYSTONE

Il n’y aura que 23 élues. Le cadre de l’équipe nationale, qui a posé cette semaine ses valises à Yverdon pour sa 3e semaine de préparation, compte actuellement 25 joueuses. Inka Grings doit donc encore retrancher deux noms. Si la liste officielle des sélectionnées pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août) ne sera communiquée que lundi prochain, «les joueuses l’apprendront avant le match amical de vendredi (ndlr: à 18h à Bienne contre la Zambie)», a confié l’entraîneuse lundi.

Toute l’équipe – mis à part Fabienne Humm qui n’a pas pu se rendre dans le Nord-vaudois en raison d’obligations professionnelles – participera à un entraînement public ce mercredi, au Stade municipal, de 15h30 à 16h45. L’occasion de voir de plus près les meilleures footballeuses du pays, Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelone), Ramona Bachmann (PSG), Lia Wälti (Arsenal), Viola Calligaris (UD Levante), Gäelle Thalmann (Betis Séville), Luana Bühler (Hoffenheim) et Alisha Lehmann (Aston Villa), notamment. Une séance d’autographes est organisée ensuite.

Laura Felber est très attentive et a su s’imposer. Elle a du potentiel, un bon jeu long Inka Grings, sélectionneuse de l’équipe de Suisse

Deux Servettiennes seront de la partie: Sandrine Mauron et Laura Felber. Si la native de Valeyres-sous-Montagny est pratiquement assurée d’avoir son billet pour les Antipodes, il n’en va pas de même pour la Genevoise de 21 ans, appelée pour la 1re fois par Inka Grings la semaine dernière. L’arrière au plus de 100 matches en grenat a cependant fait une bonne impression à la sélectionneuse. «Elle est très attentive et a su s’imposer. Elle a du potentiel, un bon jeu long. En plus, elle est grande et elle a l’avantage d’être une des seules à jouer régulièrement en défense centrale.» De bon augure pour la suite, d’autant plus qu’une défenseuse – Ella Touon (SGS Essen) – a déjà quitté le rassemblement, après la 2e semaine de préparation.

Trois anciens éléments du club genevois font également partie de l’effectif: Gaëlle Thalmann et Amira Arfaoui (Bayer Leverkusen) ont été championnes de Suisse en 2021. Coumba Sow, arrivée cet hiver dans la Cité de Calvin, ne prolongera, elle, pas l’aventure avec les Grenat. La gardienne fribourgeoise est, sauf blessure, assurée d’être sur la liste des 23 depuis que la 4e portière, Elvira Herzog (RB Leipzig), a été priée de faire ses bagages. La seule inconnue est de savoir qui de Thalmann, Livia Peng (UD Levante) ou Seraina Friedli (FC Zurich) sera désignée comme titulaire.



Sow et Xhemaili pointées du doigt

L’ailière bernoise de 23 ans, 22 matches en Bundesliga cette saison, fait également partie de la liste des joueuses qui pourraient être écartées au dernier moment. Convoquée pour la première fois par Grings, Arfaoui ne se met pas la pression. «C’est la première fois que je suis là, donc je profite. Et on verra ce que ça donne.»

«Il y a des joueuses dont je n’ai pas apprécié la deuxième partie de la saison», a averti la sélectionneuse nationale. On peut bien sûr penser à Sow, qui a vécu une période difficile sous le maillot grenat. Placée en pointe de l’attaque, elle n’a jamais trouvé ses marques et a même été reléguée sur le banc des remplaçantes lors de la finale des play-off perdue contre Zurich.

«On verra si cela est suffisant»

Riola Xhemaili (SC Freiburg) a également connu un printemps difficile. La future milieu de terrain de Wolfsburg, âgée de 20 ans, n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis l’annonce de son transfert. «Je ne peux pas attendre d’une Riola et d’une Coumba qu’elles soient à 100 % au vu de leur parcours cette saison», a lâché l’Allemande. Qui a reconnu qu’elles se donnaient à fond à l’entraînement, «On verra si cela est suffisant», a précisé la coach. On imagine cependant mal Inka Grings se passer de la meilleure buteuse de la Nati lors des qualifications pour le Mondial, ainsi que de l’une des espoirs du football suisse.

Autre grand talent en devenir, la Valaisanne Iman Beney devra réaliser des entraînements de grande classe pour rester dans le groupe. Âgée de 16 ans, l’attaquante devait en principe ne participer qu’à la première semaine de préparation. Mais ses performances ont convaincu la sélectionneuse de la conserver pour les deux semaines suivantes. Voire plus? Enfin, Marion Rey (FC Zurich) pourrait, malgré sa polyvalence, faire les frais de l’abondance de biens au milieu de terrain. À moins qu’Inka Grings nous réserve la surprise de la cheffe.



