Vie sociale – Deux super voisines reçoivent le Mérite citoyen Maria Caputo et Velia Pelizzola, deux sœurs, ont été récompensées par la Ville de Nyon lundi soir pour leur engagement bénévole au sein de leur quartier. Yves Merz

Les deux sœurs, Maria Caputo et Velia Pelizzola, habitantes de Nyon, ont reçu le Mérite citoyen de la Ville. FLORIAN CELLA

Quand on leur demande ce que ça leur fait de recevoir le Mérite citoyen de la Ville de Nyon, Maria Caputo et Velia Pelizzola répondent d’une même voix que ça leur paraît un peu bizarre. «Pour nous, faire quelque chose pour les autres, c’est normal, on le fait spontanément, alors on ne voit pas bien pourquoi on nous fait tant d’honneur. Il y a sûrement d’autres gens qui pourraient recevoir ce prix.»