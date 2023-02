Terroir vaudois – Deux sœurs mettent les saveurs du cœur en «boète» Basée à Cully, la conserverie artisanale de Pauline et Lena Maillard propose des mets gourmands, mitonnés selon le cycle des saisons. Anetka Mühlemann

Les sœurs Léna et Pauline Maillard (de g. à dr.) cuisinent des plats gourmands qu’elles mettent en conserve. ODILE MEYLAN

À l’instar de leurs créatrices, les conserves de La Boète sont ornées de motifs colorés, qui invitent à la bonne humeur. Mais ce qui compte vraiment se trouve à l’intérieur. «On veut proposer aux gens de vrais plats, cuisinés avec amour, déclare Léna Maillard, installée à Cully après avoir grandi dans le Jura. On adore les produits de la région et on s’est dit que ce serait trop bien d’en faire des boîtes de conserve, mais stylées.»