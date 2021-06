Opération de la police italienne – Deux suspects mêlés à la ‘Ndrangheta arrêtés en Suisse FedPol et les polices cantonales du Tessin et d’Argovie ont participé, avec la police italienne, à l’arrestation de deux suspects mêlés à la mafia calabraise.

Deux arrestations ont été effectuées en Suisse dans le cadre d’une opération lancée par la police italienne contre la ‘Ndrangheta (photo d’illustration). KEYSTONE

Deux arrestations ont été effectuées en Suisse dans le cadre d’une opération lancée par la police italienne contre la ‘Ndrangheta et à laquelle ont participé FedPol et les polices cantonales du Tessin et d’Argovie. L’opération lancée en juillet et août 2020 a conduit à l’arrestation de 75 suspects.

L’opération concernait le gang «Anello-Fruci», actif en Calabre, dans le sud de l’Italie, avec d’importantes ramifications à l’étranger, en particulier en Suisse.

Les deux suspects en Suisse ont été arrêtés il y a trois jours en vue de leur extradition, a annoncé vendredi l’agence italienne ansa.

