Braquage d’une bijouterie à Paris – Deux suspects ont été arrêtés avec l’essentiel du butin Les deux personnes suspectées d’avoir braqué une bijouterie mardi près des Champs-Elysées ont été arrêtées sur une aire d’autoroute. Elles ont été retrouvées avec une partie des bijoux volés.

Le braquage avait eu lieu mardi après-midi dans une boutique du prestigieux joaillier Chaumet, près des Champs-Elysées. Twitter (@LeParisien_75)

Deux suspects ont été arrêtés mercredi sur une aire d’autoroute de l’est de la France, au lendemain du braquage d’une bijouterie à Paris. Une «partie substantielle» du butin a été retrouvée en leur possession, a appris l’AFP auprès du parquet de Paris.

Le braquage avait eu lieu mardi après-midi dans une boutique du prestigieux joaillier Chaumet, près des Champs-Elysées. Un homme, venu à trottinette électrique, avait fait irruption vers 17h dans le magasin avec une arme de poing et s’était fait remettre bijoux et pierres précieuses, sans violences, avant de repartir également en trottinette, emportant un butin évalué entre deux et trois millions d’euros (entre 2,1 et 3,2 millions de francs).

Les deux suspects, nés en 1967 et 1977, voyageaient mercredi à bord d’un autocar quand ils ont été interpellés en fin de matinée sur une aire de l’autoroute A4 à Longeville-Lès-Saint-Avold, en Moselle (est) «grâce à la remarquable mobilisation de la Brigade de répression du banditisme», a souligné le parquet de Paris. L’enquête de flagrance avait été ouverte mardi du chef de «vol avec arme».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.