Valais – Deux task forces pour le tourisme et les manifestations Le Conseil d’État valaisan a annoncé ce mercredi la création de deux organes afin de coordonner les mesures à prendre pour les grandes manifestations et pour le secteur touristique face à la crise du coronavirus.

À la sortie de la saison estivale, les acteurs du secteur touristique préparent la saison d’hiver. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Le Conseil d’État valaisan a décidé de créer deux task forces, l’une consacrée au tourisme et l’autre aux grandes manifestations. Elles sont chargées d’élaborer les conditions-cadres pour les activités touristiques durant l’hiver 2020-2021 ainsi que les mesures pour les grandes manifestations au niveau cantonal.

À la sortie de la saison estivale, les acteurs du secteur touristique préparent la saison d’hiver et dès le 1er octobre les manifestations de plus 1000 personnes seront à nouveau autorisées. Afin d’anticiper et de coordonner les mesures à prendre dans ces domaines, le Conseil d’État a décidé de mettre en place deux task forces spécifiques, a-t-il communiqué mercredi.

Celles-ci réunissent les différents acteurs concernés et pourront s’adjoindre les services d’experts externes en fonction de leurs besoins. Elles coordonneront également leur travail avec les autres cantons dans le but d’harmoniser les pratiques dans leurs domaines respectifs.

Au plus proche de la normale

La task force tourisme a pour mission un déroulement de la saison d’hiver au plus proche d’une saison normale. Elle sera également chargée de suivre l’évolution de la situation, de sorte à pouvoir adapter les conditions-cadres si nécessaire. Elle sera présidée par Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation (DEF).

La task force dédiée aux grandes manifestations sera sous la houlette de Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport. Elle a pour objectif de suivre l’évolution de la situation, de centraliser les demandes de grandes manifestations et de définir le processus pour délivrer les autorisations adéquates.

ATS/NXP