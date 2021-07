Prémices du sud – Deux tessinois pour un peu de soleil Le pays du merlot s’articule aussi en blanc et en rosé. Deux exemples accessibles. David Moginier

Le pays du merlot s’articule aussi en blanc et en rosé. VQH

L’avantage de cette période confinée, c’est que les Suisses ont redécouvert leur pays, y compris leur pays viticole.

Des vignobles de Schaffhouse aux coteaux tessinois, des pinots noirs grisons aux räuschling zurichois, ils ont voyagé, tant en présentiel qu’à la cave. Et ils ont rêvé à un Tessin comme les prémices du sud, un ersatz d’Italie.

Dans ces vignes hautes, le merlot règne en maître absolu, couvrant 91% des 1122 ha viticoles du canton. Bien sûr, on en fait d’abord des rouges fruités ou complexes, des vins de fraîcheur ou de richesse. Mais on en tire aussi d’autres couleurs.

Comme le bianco di merlot, né pour écouler les stocks de raisin dans les années 1980 et qui représente aujourd’hui 30% de la production. Le Rovere de Guido Brivio est une référence. Le producteur du Sottoceneri a été racheté par Gialdi, mais le style Brivio reste. Des arômes de pêche blanche, de poire et de fruits exotiques précèdent une bouche fraîche et structurée en 2019.

On fait aussi du rosé de merlot, comme ce Roveto Rosato, de Luigi Zanini. Avec un vignoble de 100 ha, le producteur de Ligornetto a une palette de vins. Ce rosé offre un nez de petits fruits, avec une touche exotique. La bouche est fraîche, riche en fruits rouges, de belle longueur.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.