Familles – «Deux tiers des bébés secoués auront des séquelles à vie» Les HUG et le CHUV ont lancé une campagne d’information pour prévenir le syndrome du bébé secoué. Interview d’un professeur. Lorraine Fasler

En Suisse, les deux tiers des bébés secoués sont âgés de moins de six mois. GETTY IMAGES

Tout le monde peu ressentir un jour ce point de non-retour face aux pleurs incessants d’un bébé. Mais certains adultes perdent le contrôle. Afin de faire sauter un tabou et d’éviter des drames, les HUG et le CHUV ont lancé «Bébé pleure? Restez zen», une campagne de sensibilisation pour prévenir le syndrome du bébé secoué. Une première.

Un site internet dédié www.zerobebesecoue.ch, avec des vidéos témoignages de parents et des conseils pratiques a été créé. Ces clips seront aussi diffusés dans les transports publics.

Cette campagne a été imaginée par un groupe de travail constitué de sages-femmes, de gynécologues, de pédiatres, d’infirmières et de professionnels de la petite enfance. Rencontre avec l’un des initiateurs du projet, le professeur Tony Fracasso, directeur adjoint du Centre universitaire romand de médecine légale

Qu’est-ce que le syndrome du bébé secoué? Le syndrome du bébé secoué se produit lorsqu’un adulte saisit un nourrisson par frustration, fatigue ou colère sous les bras et le secoue d’avant en arrière de manière rapide. Souvent parce que le petit ne cesse de pleurer. Ce geste n’est pas forcément long mais toujours extrêmement violent. La tête du bébé est relativement grosse par rapport au reste de son corps et les muscles de son cou à cet âge ne sont alors pas assez forts pour la soutenir.

Que se passe-t-il alors pour son jeune cerveau? Lorsque le cerveau bouge trop rapidement dans la cavité crânienne, des veines se rompent, avec de possibles hématomes sous-duraux, c’est-à-dire des poches de sang entre le cerveau et sa membrane la plus externe. Sans parler des possibles hémorragies rétiniennes, voire d’un œdème cérébral (enflure du cerveau). Il ne peut y avoir confusion entre un choc après une chute banale ou un jeu et l’ensemble de ces lésions extrêmement rares et alarmantes.

Quelles sont les conséquences pour le bébé? Dans les cas les plus graves, le syndrome du bébé secoué peut entraîner la mort de l’enfant. On estime qu’un bébé secoué sur cinq va décéder et, parmi les bébés qui survivent, deux tiers auront des séquelles à vie dont 50% graves. Dans les cas plus graves, le choc peut entraîner une perte de connaissance, des troubles de la respiration, la cécité, des déficits moteurs, des difficultés d’apprentissage, entre autres.

Les symptômes qui doivent alerter Afficher plus Il est fondamental de diagnostiquer le syndrome du bébé secoué afin d’assurer une meilleure prise en charge et d’éviter la réitération de ce geste violent. Voici une liste non exhaustive de symptômes qui doivent vous alerter: perte de connaissance

arrêt respiratoire

regard figé sans réaction aux stimuli

diminution du tonus musculaire

convulsions

Vomissement en jet (non accompagné de fièvre et diarrhées)

extrême pâleur

léthargie

bombement de la fontanelle

augmentation trop rapide du périmètre crânien

moins bon contact du bébé et modification de son tonus Ces symptômes n’apparaissent pas tous chez un bébé victime de secouements. De même, certains de ces symptômes peuvent être liés à tout autre chose que les secouements. En cas de doute, il est primordial de consulter un professionnel de santé.

Y a-t-il un profil de parents plus à risque de craquer? Non, tout le monde peut être touché. Ce n’est pas qu’une question de tolérance personnelle. Certains bébés pleurent jusqu’à six heures par jour! On sait que le pic des pleurs survient vers deux mois. Et surtout, ces épisodes (souvent nocturnes) s’accumulent dans le temps et engendrent un épuisement. La privation de sommeil est telle que des parents perdent parfois pied. Tous milieux socio-économiques confondus.

Quels conseils pouvez-vous donner à des parents à bout de nerfs? Nous tenons déjà à légitimer leur fatigue et leurs difficultés. Énoncer une détresse c’est déjà diminuer les risques. Ensuite, concrètement, si votre enfant ne se calme pas, osez demander de l’aide à un proche ou à des professionnels. Si ce n’est pas possible, et une fois que l’enfant est en sécurité (qu’il a mangé, a été changé et qu’il n’a pas trop chaud ou trop froid), laissez-le pleurer et allez dans une autre pièce durant 15 minutes. Prenez l’air sur le balcon, écoutez de la musique, recentrez-vous! Attendez d’être calme avant de reprendre votre bébé dans les bras. Attention, cette campagne ne s’adresse pas uniquement aux parents mais à tout adulte amené à garder un bébé, qu’il s’agisse des grands-parents, d’amis, de baby-sitters, d’accueillants en milieu familial ou d’éducateurs et éducatrices

La campagne de prévention mise sur de la sensibilisation bienveillante plutôt que des images chocs. Pourquoi? Si l’on montre une vidéo reproduisant la violence du geste, les parents se diront: «Moi je ne ferai jamais ça!» Nous avons choisi de mettre en avant, par des témoignages et des illustrations, la fatigue et les pleurs pour que tout le monde puisse se reconnaître. L’un de nos sondages a démontré qu’encore trop de futurs parents ignoraient ce syndrome. L’objectif était également de mettre à la disposition des professionnels de santé du matériel d’information pour aborder ouvertement et sans jugement cette thématique avec les parents.



Le professeur Tony Fracasso est médecin légiste responsable de l’Unité romande de médecine et imagerie forensiques au Centre universitaire romand de médecine légale. MAGALI GIRARDIN

Votre ambition est d’étendre mais aussi de répéter cette initiative. Notre souhait serait que notre prévention «Bébé pleure? Restez zen» soit étendue au niveau national et qu’elle soit effectivement répétée. Des exemples similaires anglo-saxons ont démontré une baisse significative du nombre de cas mais dès que les campagnes cessent, les chiffres remontent, car les couples ne se sentent pas concernés avant de devenir eux-mêmes parents.

Constatez-vous une augmentation du nombre de cas de bébés secoués à Genève? Non, on continue de dénombrer un cas de bébé secoué chaque année en Suisse romande, qui demande une prise en charge en urgence. Les chiffres sont stables mais c’est un syndrome encore largement sous-estimé, car seuls les cas graves qui nécessitent une hospitalisation ou conduisant au décès du nouveau-né sont recensés. Quoi qu’il en soit, en tant que médecin légiste, j’ai trop fréquemment eu affaire à des nourrissons victimes de secousses. À chaque fois j’ai le sentiment d’un énorme gâchis pour la victime et d’une tragédie pour les familles.

Numéros d’urgence Afficher plus Centrale téléphonique pour les urgences pédiatriques (GE): Tél.: 0844 022 022 Soins immédiats et urgences: Tél.: 144

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

