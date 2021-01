Élections communales – Deux UDC complètent le casting aux élections à Payerne Michaël Marguet et Pierre-Alain Pantet représenteront le parti agrarien le 7 mars prochain. Sébastien Galliker

Pierre-Alain Pantet et Michaël Marguet défendront les couleurs de l’UDC lors des élections du 7 mars prochain. SÉBASTIEN GALLIKER

Alors que seulement six candidats s’étaient annoncés au premier tour en 2011 et sept en 2016 pour l’élection à la Municipalité, les électeurs payernois auront le choix entre onze candidats le 7 mars prochain. Lundi, à l’heure du dépôt des listes, l’UDC a ajouté les noms de ses conseillers communaux Michaël Marguet et Pierre-Alain Pantet au casting.

«Nous souhaitons donner un choix à la population avec une liste présentant des candidats de deux générations différentes», explique le président Marguet, qui sera donc en lice. À 37 ans, l’ingénieur en technologie de l’information et de la communication estime qu’il s’agit là d’une suite logique de son engagement auprès de la commune depuis 2011. Retraité, Pierre-Alain Pantet (68 ans) souhaite «représenter le troisième âge, pour lequel Payerne ne fait pas assez».

Pour rappel, le PLR alignera quatre candidats, le PSIP deux, les Vert’libéraux une et deux ex-PLR sont aussi en lice sous la bannière «Libres Ensemble».