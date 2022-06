Guerre évoquée à Wimbledon – Deux Ukrainiennes ont joué plus qu’un match en Grand Chelem L’une a gagné, l’autre pas. Mais Anhelina Kalinina et Lesia Tsurenko ont rappelé cette semaine que là n’était pas l’essentiel. Jérémy Santallo Londres

Anhelina Kalinina (à gauche) et Lesia Tsurenko à l’heure de la poignée de main à la fin de la rencontre. AFP

À 12 h 30, mercredi, elles ont pénétré sur l’herbe du court 12 l’une derrière l’autre, selon le protocole, et ont été chaleureusement applaudies. Il y a ensuite eu ce rapprochement symbolique et les crépitements des flashes. Anhelina Kalinina et Lesia Tsurenko, deux Ukrainiennes, ont été photographiées ensemble. C’était plus qu’un deuxième tour du Grand Chelem qui se jouait sous nos yeux. Et le tournoi, qui a exclu les athlètes russes et biélorusses, ne les a pas exposées sur l’un des courts les plus prestigieux du site par hasard.