Concours gastronomique – Deux Vaudois en lice pour le Cuisinier d’Or Shaun Rollier, chef de partie à la Table du Valrose, à Rougemont, et Daniele Angelosanto, sous-chef au restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier seront parmi les huit demi-finalistes le 30 janvier 2023. Cécile Collet

Daniele Angelosanto et Shaun Rollier, 6e et 8e depuis la gauche. KADI

Le canton de Vaud est bien placé pour espérer remporter le Cuisinier d’Or en juin 2023. Deux des huit demi-finalistes défendront le drapeau vert et blanc le 30 janvier au Trafo Baden.

Il s’agit de Shaun Rollier, 26 ans, chef de partie à l’Hôtel Restaurant Valrose, chez Benoît Carcenat à Rougemont, et de Daniele Angelosanto, 28 ans, sous-chef au restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, chez Franck Giovannini.

Les huit demi-finalistes auront 3 h 40 pour préparer deux plats pour huit personnes: une entrée ovo-lacto-végétarienne à base de betteraves rouges suisses (avec du raifort et de la moutarde) et un plat de poulet suisse (avec du maïs et du colza). Pour la première fois, l’entrée pourra être servie chaude ou froide, ce qui garantit une tension supplémentaire et offre de nouvelles possibilités aux concurrents.

Décotterd dans le jury

Ivo Adam, directeur du Casino de Berne, présidera le jury, dans lequel siègent aussi Stéphane Décotterd (Maison Décotterd), Silvia Manser (Restaurant Truube Gais), Christian Nickel (Park Hotel Vitznau) et Paul Cabayé, détenteur actuel du titre.

Actuellement à la tête du restaurant luxembourgeois Les Jardins d’Anaïs (une étoile au Michelin), Paul Cabayé était chef de partie (viande) au restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier lors de sa participation, en 2021.

Les six autres candidats de cette demi-finale, qui sera enregistrée et diffusée sous forme de dix épisodes sur Blick TV avant la finale du 5 juin 2023, sont Christoph Bieri (chef de cuisine, hôpital Riggisberg Insel-Gruppe, Riggisberg), Ernest Bardhoku (chef de partie, Domaine de Châteauvieux, Satigny), Sandra Böhm (cheffe de partie, hôtel Storchen, Zurich), Mario Garcia (gérant, mariogarcia GmbH, Horw), Robin Höfer (sous-chef, Alhambra Hotel Mali Losinj, Croatie, mais employé à la Taverne zum Schäfli, Wigoltingen) et Janic Mühlemann (chef de cuisine, hôtel Eden, Spiez).

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.