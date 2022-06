Haute gastronomie – Deux Vaudois rejoignent les Grandes tables suisses Stéphane Décotterd et Benoît Carcenat entrent dans le club des meilleurs restaurants du pays. Cécile Collet

Les nouveaux membres: (debout de g. à dr.) Luca Bellanca, Heinz Rufibach, le président Guy Ravet, Markus Neff, Dominik Hartmann, Benoît Carcenat, Diego Della Schiava, (assis de g. à dr.) Oscar de Matos, Mitja Birlo et Daniel Zeindlhofer. Manquent Joël Ellenberger, Stéphane Décotterd, et Romain Paillereau. DR

Stéphane Décotterd, de la Maison Décotterd à Glion, et Benoît Carcenat, du Valrose de Rougemont, font passer à douze le nombre de chefs vaudois à garnir les rangs des Grandes tables suisses. Ils ont rejoint le club très sélect de 60 membres répartis dans tout le pays (plus de 800 points Gault&Millau à eux tous), présidé par Guy Ravet, lundi à Lugano, lors de son assemblée générale.

Les autres nouveaux chefs admis sont Mitja Birlo à Vals (7132 Silver, Cuisinier de l’année 2022 Gault&Millau), Heinz Rufibach à Zermatt (Alpine Gourmet Prato Borni), Diego Della Schiava (The View) et Luca Bellanca (Meta) à Lugano, Joël Ellenberger à Bad Ragaz (IGNIV Bad Ragaz), Daniel Zeindlhofer à Zurich (IGNIV Zurich), Romain Paillereau à Bourguillon (Trois Tours), Oscar de Matos à Lucerne (Maihöfli), Dominik Hartmann à Rickenbach (Magdalena), et Markus Neff à Andermatt (Gütsch).

Objectif de promotion

«Nous sommes très heureux de pouvoir, cette année à nouveau, accueillir autant de jeunes et passionnés collègues dans nos rangs, s’est réjouit Guy Ravet. Le renouveau est en marche et une nouvelle génération de chefs de premier rang nous rejoint.»

Outre une rencontre annuelle, les chefs s’entraident au quotidien, créent des projets communs et un réseau de fournisseurs et partenaires qualitatifs et durables. «L’objectif est de promouvoir l’hospitalité et la gastronomie suisses, aussi bien dans le pays et à l’étranger, ainsi que la formation et le développement professionnel des jeunes, les futurs grands de demain», conclut Guy Ravet.

Dans le canton, les Grandes tables suisses comptent déjà notamment Franck Giovannini, Marie Robert, Mathieu Bruno ou encore Pierrick Suter.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.