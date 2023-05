Dépassements extrêmes – Deux véhicules flashés à plus de 230 km/h sur l’autoroute Deux délits de chauffard ont été commis en dix jours. Les permis des deux automobilistes, dont une conductrice ayant trop bu, ont été retirés. Frédéric Ravussin

Les infractions ont été commises les 7 et 16 mai. Image d’illustration. DR

Deux cent trente-huit kilomètres-heure le dimanche 7 mai sur l’A9, 235 km/h neuf jours plus tard sur l’A1: deux automobilistes ont décoiffé les radars vaudois ces deux dernières semaines. Les deux infractions ont été commises vers 2 h du matin dans des secteurs limités à 120 km/h. Relevant du délit de chauffard, leurs auteurs se sont vu retirer leur permis de conduire.

Le premier de ces deux excès de vitesse importants a été constaté à la hauteur de Saint-Triphon, en direction de Lausanne. À bord de la VW Passat flashée à 238 km/h (231 km/h une fois la marge de sécurité déduite), un Suisse de 37 ans contre qui une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public.

Contrôle sanguin

Le second est le fait d’une Portugaise de 22 ans qui déboulait à bord de sa Mercedes entre Allaman et Morges à 235 km/h (230 km/h après déduction). La jeune femme a été interpellée peu après entre Belmont et Chexbres pour une autre infraction à la loi sur la circulation routière. Le contrôle sanguin auquel elle a été soumise au Centre de la Blécherette a révélé une alcoolémie de 0,56 mg/l. Son véhicule a été séquestré sur demande du Ministère public, qui a, là aussi, ouvert une procédure pénale.

Pour rappel, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 80 km/h, un délit de chauffard est prononcé quand le dépassement constaté excède les 80 km/h. Cette infraction grave est passible d’une peine privative de liberté allant de 12 mois à 4 ans et d’un retrait de permis d’au moins deux ans. Un juge peut par ailleurs prononcer la confiscation du véhicule utilisé.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.