Violences policières en France – Deux vidéos impliquant la police ébranlent le gouvernement Alors qu’il venait de faire voter sa loi interdisant les images de policiers sur internet, deux affaires font reculer le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Alain Rebetez, Paris

Gérald Darmanin, jeudi soir sur le plateau de France 2, contraint de suspendre les policiers qui «ont sali l’uniforme de la République». AFP

Pour le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, cette semaine aura été infernale et aura douloureusement terni son image de wonder boy du gouvernement. Pourtant tout allait bien et depuis deux mois, ce talentueux protégé de l’ancien président Sarkozy et du président Macron pesait de tout son poids pour faire adopter une «loi sur la sécurité globale». Il s’agissait d’interdire la diffusion d’images portant atteinte à l’«intégrité physique ou psychique» des policiers. Un texte maladroit, taillé pour plaire aux syndicats de police mais qui pose de sérieux problèmes en termes de liberté d’information. Malgré de vives oppositions, Gérald Darmanin avait réussi à faire voter le texte mardi à l’Assemblée nationale.