[3/42] À Vaud l’eau – Deux villages se battent depuis des siècles pour rester maîtres de leur eau À Montreux, les bourgs des Planches et de Sâles-Chêne-Crin ont modernisé leur réseau d’or bleu, qu’ils gèrent depuis 1616. Un cas rarissime. Claude Beda

Le captage des eaux du Maralley supérieur se trouve au fond d’un tunnel de 180 mètres de long, On y trouve toujours une bouteille d’absinthe. Elle garantit, paraît-il, l’excellente qualité de l’eau. Chantal Dervey

En face du temple Saint-Vincent, à Montreux, le tunnel s’enfonce de 180 mètres dans la roche montagneuse. La fraîcheur ambiante contraste avec la chaleur extérieure. Le long chemin pavé, bordé de deux rigoles d’eau de source, mène au captage supérieur du Maralley. «Nous voulons rester maîtres de notre eau potable, explique Michel Aubry, gouverneur des Planches. Et préserver l’héritage que nous ont transmis nos ancêtres.»

«Nous voulons préserver l’héritage que nous ont transmis nos ancêtres. Et, surtout, l’eau est une richesse.» Michel Aubry, gouverneur des Planches

Le captage des eaux du Maralley supérieur se trouve au fond d’un tunnel de 180 mètres de long, creusé dans la montagne à côté du temple Saint-Vincent. Chantal Dervey Le captage des eaux du Maralley supérieur se trouve au fond d’un tunnel de 180 mètres de long, Chantal Dervey Le village des Planches dans la vieille ville de Montreux, est alimenté en eau par la source du Maralley. Elle se trouve à proximité du temple Saint-Vincent et de la fontaine de la ruelle de la Grotte. Chantal Dervey 1 / 8

Le village de la vieille ville de Montreux et son voisin, Sâles-Chêne-Crin, sortent d’une longue bataille pour continuer à gérer seuls leur or bleu. Un droit qu’ils ont acquis en 1616, année où un arrêt du bailli de Vevey et capitaine de Chillon leur a octroyé la copropriété, pour moitié chacun, des sources du Maralley. Leur statut de fractions de commune, qui leur avait permis de maintenir ce privilège médiéval, était devenu obsolète. Pour le rendre conforme à la loi sur les communes, ils auraient dû, à la demande de l’État, installer deux Municipalités, deux Conseils généraux et prévoir des élections qui concernent leurs 2500 habitants au total. Et pas seulement la centaine de propriétaires des deux localités, comme c’est le cas encore aujourd’hui.

Lire aussi: L’eau n’est-elle pas le caillou dans la chaussure de Nestlé?

Privatisation

Les Planches et Sâles-Chêne-Crin ont donc renoncé à leur statut de fraction de commune. Et ils ont décidé de créer une association de droit privé à but non lucratif, à l’enseigne du Service des eaux du Maralley, d’entente avec la Commune et le Canton, afin que la Ville puisse prolonger leur concession pour la distribution de l’eau. Un combat administratif et politique qui s’inscrit dans le prolongement de ceux menés au fil du temps par leurs devanciers. Bien leur en a pris. La Ville a touché 500’000 francs en guise d’encouragement à la fusion, car l’État considère qu’une suppression de fraction de commune équivaut à une fusion de communes. Et les villages des Planches et de Sâles-Chêne-Crin ont «récupéré» une bonne partie de ce montant. Ce bonus a notamment servi à la rénovation du parc pour enfants Donner, à l’acquisition d’un couvert pour la place de la vieille ville ou encore à la restauration des vieilles enseignes de la rue du Pont.

Mais si les deux villages tiennent à leurs sources, c’est qu’ils savent avant tout que l’eau constitue un des enjeux de ce IIIe millénaire: «C’est une richesse», commente Michel Aubry.

«C‘est sans doute un des réseaux d’eau les plus modernes du canton. Si Lausanne voulait le même, toutes proportions gardées, la facture se chiffrerait en milliards.» Arnaud Wiesmann, ingénieur-conseil spécialisé dans les réseaux d’eau potable

Les Planches et Sâles-Chêne-Crin ont donc décidé de moderniser leur réseau. Ils ont créé une nouvelle chambre de rassemblement des eaux de source ainsi qu’une installation de pompage. La construction d’un nouveau réservoir de 50 m3, pour près de 500’000 francs, est encore en projet pour assurer l’alimentation des ménages durant les heures de forte consommation et augmenter la pression d’eau aux robinets des abonnés du haut de la vieille ville. Initialement, c’est un réservoir de 200 m3 qui était prévu. «Mais depuis la création de notre chambre de rassemblement, qui nous permet de mesurer exactement le débit de notre eau, nous constatons que notre production est trois, voire quatre fois supérieure à la consommation, relève Arnaud Wiesmann, ingénieur-conseil des deux villages, spécialisé dans les réseaux d’eau potable. C’est pourquoi nous avons opté pour un petit réservoir qui fasse tampon aux heures de pointe.»

L’indépendance Afficher plus Les villages des Planches et de Sâles-Chêne-Crin sont autonomes pour ce qui concerne leur consommation d’eau potable.Production: entre 400 litres/minute en période d’étiage et 1800 litres/minute en période d’orage.Consommation: les 2500 habitants consomment entre 250 et 300 litres/minute. Il y a donc un excédent de production de 150 à… 1500 litres/minute, rejeté dans le Léman.Finances: les recettes annuelles provenant de la distribution de l’eau s’élèvent à près de 125’000 francs, alors que les coûts se montent à quelque 40’000 francs. Le solde sert à l’entretien.Projet: le nouveau réservoir coûtera entre 500’000 et 600’000 francs. Il devrait être financé uniquement par le Service des eaux du Maralley, l’association des deux villages.

Les sources du Maralley, d’où s’écoulent de 350 litres par minute en période d’étiage à 1800 litres par minute, alimentent les 2500 habitants des deux localités via 8 kilomètres de conduite. Les recettes annuelles provenant de la distribution de l’eau s’élèvent à près de 125’000 francs, alors que les coûts se montent à quelque 40’000 francs. Le solde sert à l’entretien.

«Les deux bourgades ont sans doute un des réseaux d’eau les plus modernes du canton, sourit Arnaud Wiesmann. Si le Service intercommunal des eaux de la Riviera voulait rénover de la sorte son réseau, avec sa trentaine de réservoirs et sa vingtaine de stations de pompage, il lui en coûterait près de 50 millions de francs. Et pour la Ville de Lausanne, toutes proportions gardées, la facture se chiffrerait en milliards.»

Les gouverneurs ont les clés

Les Planches et Sâles-Chêne-Crin boivent donc du petit-lait. Ils disposent d’une installation dernier cri, avec un réservoir en polyéthylène, un système de télégestion enregistrant en continu la consommation d’eau, sa quantité ou encore sa qualité. Ce qui réjouit Michel Aubry: «Nous n’avons plus besoin de venir voir si le niveau d’eau est suffisant.»

Dans la vieille ville de Montreux, la gestion de l’eau occupe quatre bénévoles, des retraités passionnés. Les deux gouverneurs détiennent la clé des sources. Et deux fontainiers sont chargés de l’entretien ou encore du chlorage. «Nous avons onze fontaines en tout: ça fait du boulot», sourit Roger Marguerat, un des deux fontainiers, ancien installateur sanitaire. Il est conscient de ses responsabilités: les vertus et la qualité de l’eau du Maralley ont été saluées en 1923 par le docteur Alfred Funk, d’Yverdon-les-Bains: «Elle augmente l’appétit, accélère la digestion, renforce le tonus musculaire de l’estomac et le péristaltisme intestinal.»

Château-d’Œx résiste Afficher plus Dans le canton de Vaud, ce ne sont presque plus que des communes ou des services intercommunaux qui assurent la gestion de l’eau. Les villages assumant cette tâche, comme Les Planches et Sâles-Chêne-Crin, sont désormais rarissimes. «Alors que les petits distributeurs semblaient tenir le coup il y a deux ou trois ans encore, la tendance aux fusions et autres collaborations s’est renforcée, relate Arnaud Wiesmann, ingénieur spécialisé dans les réseaux d’eau potable. Elle est en partie due au durcissement des contrôles de qualité, qui oblige les distributeurs à bénéficier des compétences d’un personnel formé et qualifié.» À la vallée de Joux, les villages de l’Abbaye, des Bioux et du Pont (Commune de l’Abbaye), qui assuraient seuls la gestion de leur eau potable jusqu’au 31 décembre dernier, ont uni leur destin en début d’année avec celui de la nouvelle association intercommunale ValRégiEaux, qui assure désormais la distribution d’eau potable dans la vallée. Aux côtés des villages montreusiens, il ne reste donc plus que trois petits distributeurs dans le seul village de Château-d’Œx (3500 habitants). La Confrérie des eaux du village de Château-d’Œx, la Confrérie de l’eau des Follys et la minuscule Confrérie de l’eau des Devants de L’Étivaz. Mais là encore, la fusion guette: «Nous avons résilié ces trois concessions au 31 décembre, explique Nicole Schnegg, municipale. Nous ne voulons pas transférer la gestion de notre eau potable à une association intercommunale ou à un service industriel. Toutefois, nous ne souhaitons plus avoir trois confréries mais une seule. Afin d’avoir un seul interlocuteur. Et, surtout, un seul tarif pour tout Château-d’Œx. Car nous nous sommes mis à poser les compteurs d’eau.» La Confrérie des eaux du village de Château-d’Œx a été créée en 1511 ou en 1521. Si l’on ne se souvient plus de la date, c’est que les statuts d’origine ont brûlé lors d’un incendie en 1800. «En 1905, les confrères avaient dû mettre leur maison en gage auprès de la banque cantonale pour financer la création du réseau d’eau, rappelle Nicole Schnegg. Des gens courageux. Et c’est une chance d’avoir des sources et ce réseau aujourd’hui! Les Chinois ont envahi le Tibet pour l’eau.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.