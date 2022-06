Infrastructure innovante – Deux Villeneuvois révolutionnent les arrêts de bus Un prototype inédit de halte couverte mobile, destinée principalement aux transports publics, est né grâce à Dominique Paccard et Charles Willen. Sophie Es-Borrat

La fabrication des éléments constituant la structure modulable sera externalisée. DR

La conception du prototype d’abri pour les usagers des bus conçu par Charles Willen et Dominique Paccard dans la zone industrielle de Rennaz a pris un peu plus d’un an. Les deux Villeneuvois ont uni leurs compétences pour donner forme à leur création, baptisée du nom latin de la tortue, en hommage à la formation utilisée par les légions romaines avançant protégées par leurs boucliers. L’idée a été esquissée dans le cabanon de l’ingénieur aujourd’hui âgé de 86 ans.