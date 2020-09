Canton de Fribourg – Deux voleurs qui sévissaient en Suisse romande arrêtés Deux individus se sont adonnés aux vols en bande durant les mois de mai à juillet 2020 dans cinq cantons romands. Ils sont en détention préventive. NXP

Photo d’illustration.

KEYSTONE

La police cantonale de Fribourg a mis un terme aux agissements de deux voleurs en juillet dernier à Fribourg et à Morat qui ont sévi de mai à juillet 2020, dans cinq cantons romands, ainsi que dans le canton de Berne.

Les auteurs présumés ont été mis en détention préventive par le Ministère public où une instruction est actuellement ouverte à leur encontre.

Le butin dérobé a été estimé à plus de vingt mille francs. Dans le cadre d’investigations approfondies, la Police cantonale de Fribourg a identifié et interpellé deux ressortissants algériens qui se sont adonnés aux vols en bande durant les mois de mai à juillet 2020, lors de cambriolages, de vols de bourses de sommelière et de vols dans des véhicules, en Romandie et dans le canton de Berne.

A deux ou séparément

Le jeudi 16 juillet 2020, la première intervention de police a permis d’interpeller un homme, âgé de 37 ans, dans une chambre d’un foyer en ville de Fribourg et la deuxième, six jours plus tard, a permis l’arrestation en flagrant délit du second. Il s’agissait d’un homme, âgé de 43 ans qui a été appréhendé par la police après avoir été surpris par les propriétaires lors du cambriolage leur appartement, à Morat.

Sur une période de 3 mois, les malfrats qui agissaient à deux ou séparément sont soupçonnés d’avoir dérobé de l’argent, des bijoux, des ordinateurs et des appareils photographiques, pour un montant total estimé à plus de vingt mille de francs.

Les auteurs présumés qui ont reconnu la grande majorité des faits reprochés seront dénoncés au Ministère public pour une quinzaine d’infractions liées à des vols dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Valais et Berne.