Festival de Cannes – Deuxième femme à remporter la Palme d'or, Julia Ducournau tétanise Cannes C'est aussi la première fois qu'un film d'horreur est ainsi distingué. Effet de mode ou signe des temps ?

La réalisatrice française Julia Ducournau, lauréate de la Palme d’or. AFP

Les palmarès cannois ne sont jamais justes. Parfois, ils divisent, laissent des favoris sur le carreau, créent des polémiques. Il y aura tout cela avec celui du 74e festival de Cannes, qui a valu la Palme d’or samedi 17 juillet à la Française Julia Ducournau pour «Titane». Depuis le soir de sa présentation au festival, mercredi 14 juillet, il n’a cessé de diviser, de déclencher les discussions et les bagarres.

Chef d’œuvre pour les uns, navet pour d’autres, il a comme principaux atouts de décliner le genre du film d’horreur à la française et d’avoir été réalisé par une femme, la deuxième après Jane Campion à avoir décroché semblable récompense. Le fait de cocher ces deux cases-là a-t-il pesé dans la balance du jury présidé par Spike Lee ? On espère que non, mais rien ne vient nous contredire. Et surtout pas le film, sorti en salles depuis mercredi en France comme en Suisse. Ce jour-là, nous écrivions dans ces colonnes qu’on aurait aimé que «Julia Ducournau ne cherche pas à faire déborder son récit de partout, qu’elle parvienne à choisir entre surréalisme, effroi ou logique. Le film mélange différentes tendances, y compris stylistiquement, lorgnant aussi bien vers le clip que vers un cinéma plus expérimental. Rien d’étonnant à ce qu’elle se perde dans une exagération à la lisière du ridicule.»

Son film se veut dérangeant, cherche à cliver (et y parvient), non sans maintenir une certaine tension dans l’horreur que les personnes peu coutumières du genre ne supporteront sans doute pas. Il a des ambitions, des revendications formelles, se veut radical, mais demeure creux et assez vain, au fond. C’est dans notre souvenir la première fois qu’un film d’horreur obtient la Palme. Effet de mode ? Signe des temps ? Un peu des deux sans doute.

Un palmarès avec peu d’oubliés

Le reste du palmarès joue comme prévu un peu la carte du saupoudrage. Peu d’oubliés, hormis Audiard, Dumont et Hansen-Løve. Les prix d’interprétation nous mettent en joie. Caleb Landry Jones pour «Nitram» et Renate Reinsve pour «Julie (en 12 chapitres)», sont deux des révélations du festival. Le bon élève Asghar Farhadi («Un héros») partage le Grand prix du jury avec le Finlandais Juho Kuosmanen pour «Compartiment n°6». Soit ! Apichatpong Weerasethakul, qui méritait mieux pour son splendide «Memoria», partage celui du jury avec Nadav Lapid et «Le Genou d’Ahed». Super !

Léos Carax décroche le prix de la mise en scène pour «Annette» et le Japonais Ryusuke Hamaguchi celui du scénario pour «Drive My Car». Chic ! Mais durant cette cérémonie qui ressemblait furieusement à un sketch des Monty Python – était-ce ou non délibéré ? -, une autre Palme d’or fut décernée, au grand Marco Bellocchio, venu sept fois en compétition sans jamais l’obtenir. Cette année marque donc pourtant le triomphe d’une jeune génération. Après «Grave» (jamais sorti en Suisse), Julia Ducournau se retrouve au sommet avec «Titane». On verra bien si elle proposera d’autres gestes et fera un peu moins illusion plus tard. Mais cela, c’est de l’histoire future !

