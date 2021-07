Sport extrême – Dévaler les rapides de la Sarine en rafting Dans les gorges du Vanel et de Gérignoz, la rivière alpine est une invitation à la glissade et aux sensations fortes. Rachel Barbara Häubi

Dans les canyons du Pays-d’Enhaut, la rivière alpine de la Sarine invite aux sensations fortes. PAYS D’ENHAUT RÉGION

Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, le Pays-d’Enhaut a peut-être ce qu’il vous faut. Au départ de Château-d’Œx, les gorges sauvages du Vanel et de Gérignoz sont une porte d’entrée vers l’Ouest américain. Sculptés par la force de l’eau, ces canyons bordés de forêts ont des airs de Colorado. En radeau, kayak ou hydrospeed, adrénaline et sensations fortes sont au rendez-vous au gré des méandres et remous de la Sarine. Un parcours de 15 kilomètres relie Saanen, dans l’Oberland bernois, à Château-d’Œx. Comptez environ trois heures, dont une heure et demie sur l’eau, pour une sortie guidée.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.